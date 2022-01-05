Ayşe Boyner, bu kez özel bir iş birliği için Erzurum'un yolunu tuttu
05 Ocak 2022 Çarşamba
SOSYETENİN GENÇ TEMSİLCİSİ AYŞE BOYNER, ERZURUM'UN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ KEŞFETMEK İÇİN YOLA ÇIKTI
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER, KİLOMETRELERCE YOL YAPARAK ERZURUM'UN KÖYLERİNİ GEZDİ.
AYŞE BOYNER, ERZURUM'A AİT YÖRESEL KIYAFETLERİ DE GİYDİ
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner önderliğinde Erzurum turu...
Ayşe Boyner, bu kez özel bir iş birliği için Erzurum'un yolunu tuttu
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