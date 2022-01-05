Boyner önderliğinde Erzurum turu...

Ayşe Boyner, bu kez özel bir iş birliği için Erzurum'un yolunu tuttu

05 Ocak 2022 Çarşamba

SOSYETENİN GENÇ TEMSİLCİSİ AYŞE BOYNER, ERZURUM'UN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ KEŞFETMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER, KİLOMETRELERCE YOL YAPARAK ERZURUM'UN KÖYLERİNİ GEZDİ.

AYŞE BOYNER, ERZURUM'A AİT YÖRESEL KIYAFETLERİ DE GİYDİ

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner önderliğinde Erzurum turu...

Ayşe Boyner, bu kez özel bir iş birliği için Erzurum'un yolunu tuttu

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