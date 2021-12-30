Yeni yıl, yeni dilekler...

AYLİN TAHİNCİOĞLU
AYLİN TAHİNCİOĞLU
İYİ BİR SENE OLSUN HEPİMİZE. 2022 BOL SAĞLIK VE NEŞE GETİRSİN…
ŞİRİN YALÇIN
ASLINDA ÇOK UMUTSUZ OLMAK İYİ GELMİYOR İNSANA AMA YIL SONUNADA DA BİR TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ OLARAK BAKMAKTA FAYDA VAR. SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YIL OLSUN HERKESE…
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK: HER YENİ YIL UMUT DEMEKTİR. YILLARDIR YÜZLERCE BEBEĞİN DOĞUMUNU GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR HEKİM OLARAK, YENİ YILI DA BİR BEBEĞİN YAŞAMIMIZA KATTIĞI UMUTLAR GİBİ GÖRÜRÜM. 2022 YILINA GİRMEYE AZ BİR ZAMAN KALDI; LÜTFEN HERKES UMUDUNU CANLI TUTSUN. BİZ TÜM DÜNYAYI SARSAN KÜRESEL KORONAVİRÜS PANDEMİSİ NEDENİYLE YAŞADIĞIMIZ BU DÖNEMİ DE ÜLKEMİZ İNSANINDAKİ ASIRLARDIR SÜREN DAYANIŞMA RUHUYLA ATLATACAĞIZ, YİNE GÜZEL GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ. 2022 YILINDA DA HERKESİ PANDEMİ KURALLARINA UYMAYA DAVET EDİYOR, HERKESE SAĞLIKLI, HUZURLU VE MUTLU BİR YIL DİLİYORUM.
AHU ORAKÇIOĞLU
DÜNYA AÇISINDAN ÇOK ZORLU YILLARDAN GEÇİYORUZ. HEPİMİZ BU ZORLUKLARI KENDİMİZE GÖRE YAŞIYORUZ. TABİ Kİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARA DAİR HER ZAMAN UMUT DOLUYUZ. SIKINTILAR VAR AMA GELİP GEÇİCİ NELER NELER ATLATTIK. BEN HER ŞEYE RAĞMEN, 2022’NİN GÜZEL, KEYİFLİ, SAĞLIKLI BİR SENE OLMASINI DİLİYORUM.
OSMAN ÇARMIKLI
GERÇEK DEMOKRASİLERİN YAŞANDIĞI, İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN, MİLLET EGEMENLİĞİNİN, DİN, DİL, IRK, MEZHEP, KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİN KABUL GÖRDÜĞÜ, MUASIR MEDENİYETE ULAŞMIŞ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYEMİZ'İN DE OLACAĞI, YEPYENİ BİR YILI İÇTENLİKLE DİLER, TEMENNİ EDERİM. 2022 YILI TÜM DÜNYA VE İNSANLIK İÇİN SAĞLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE BARIŞ, HUZUR, MUTLULUK VE GÜZELLİKLERLE DOLU MUCİZEVİ SEVGİ DOLU BİR YIL OLSUN.
BURCU HANİF
HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK. SEVDİKLERİYLE BİRLİKTE HUZURLU, MUTLU VE SEVDİKLERİNE DOYA DOYA SARILACAKLARI BİR SENE DİLİYORUM.
ZEYNEP ÜSTÜNEL
2022’DEN ÇOK ŞEY İSTİYORUM. ÖNCELİKLE BU PANDEMİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUM. HUZUR, KARDEŞLİK, DOSTLUK, HELALLEŞME, EL ELE, ATATÜRKÇÜ, EĞİTİMİ, ANAYASASI, ADALETİ VE HER ŞEYİYLE PIRIL PIRIL, GÜZEL VE LAİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUM.
HANDE SEZER PEKCAN
SAĞLIK, MUTLULUK, HUZUR DOLU BİR YIL DİLİYORUM. İNŞALLAH ÜLKEMİZ İÇİN EN GÜZELİ, EN İYİSİ OLUR.
EMEL AYAYDIN
ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA GÜZEL BİR YIL OLACAK. SAĞLIKLI, NEŞELİ VE BOLLUK İÇİNDE BİR YIL DİLİYORUM.
HÜLYA KALYONCU
İNŞALLAH ÜLKEMİZİN SORUNLARININ AZALDIĞI, REFAHININ ARTTIĞI BİR YIL OLSUN