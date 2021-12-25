Özilhan'ın cadde turu!

YASEMİN ÖZİLHAN BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
YASEMİN ÖZİLHAN GÖBEĞİNİ AÇIKTA BIRAKAN BLUZU VE SPORTİF TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ.
YASEMİN ÖZİLHAN BİR ÇİÇEKÇİDEN ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA LÜKS ARACINA BİNEREK BEBEK'TEN AYRILDI.
YASEMİN ÖZİLHAN
Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracıyla objektiflere yakalandı.
Ronit Hakko
Nevbahar Koç
Ümit Boyner
Yasemin Özilhan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu kendilerini Bebek'e attı.
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