Kosifler'in kayak tatili!

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte kayak tatiline çıkarak kış sezonunu açtı.

21 Aralık 2021 Salı

HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF, YAKIN DOSTLKARIYLA BİRLİKTE KAYAK TATALİNE ÇIKTI.

BİRLİKTE ÇOK EĞLENEN GRUP BU RENKLİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI.

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF ÇİFTİNİN TAYLAN İLE ELİZA VE THEO ADINDA ÜÇ ÇOCUKLARI VAR.

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

Kosifler'in kayak tatili!

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte kayak tatiline çıkarak kış sezonunu açtı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık ve faklı...

Ronit Hakko
Tarz kombinler

Yasemin Özilhan
Stiliyle göz dolduruyor

Tansa Mermerci Ekşioğlu
Kosifler'in kayak tatili!

İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte kayak tatiline çıkarak kış sezonunu açtı.

Bebek ziyaretçileri...

İpek Toplusoy, Edvina Sponza ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek caddelerinde objektiflere yakalandı.
Şık ve faklı...

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Alara Koçibey
Sosyeteye özel gala...

Alara Koçibey, Elif Dürüst ve Leyla Alaton geçtiğimiz gün düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.