BİRLİKTE ÇOK EĞLENEN GRUP BU RENKLİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI.
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF ÇİFTİNİN TAYLAN İLE ELİZA VE THEO ADINDA ÜÇ ÇOCUKLARI VAR.
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
Kosifler'in kayak tatili!
İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın dostlarıyla birlikte kayak tatiline çıkarak kış sezonunu açtı.
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