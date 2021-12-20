'TEGV' yararına alışveriş etkinliği!

Her yıl düzenlenen "Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği" birçok markanın da katılımıyla yapıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi

FUNDA, ERDİNÇ ACAR

FUNDA ACAR, KEMAL KARA, ERDİNÇ ACAR

KEMAL KARA

FUNDA, İPEK URALCAN, ERDİNÇ ACAR

OYA ERSAYIN, MARİ ACAR, EMİNE TURANLI

GENEL

'TEGV' yararına alışveriş etkinliği!

Her yıl düzenlenen "Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği" birçok markanın da katılımıyla yapıldı.

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