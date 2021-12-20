Her yıl düzenlenen "Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği" birçok markanın da katılımıyla yapıldı.
20 Aralık 2021 Pazartesi
FUNDA, ERDİNÇ ACAR
FUNDA ACAR, KEMAL KARA, ERDİNÇ ACAR
KEMAL KARA
FUNDA, İPEK URALCAN, ERDİNÇ ACAR
OYA ERSAYIN, MARİ ACAR, EMİNE TURANLI
GENEL
'TEGV' yararına alışveriş etkinliği!
Her yıl düzenlenen "Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği" birçok markanın da katılımıyla yapıldı.
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