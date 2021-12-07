En Quality Yılbaşı Daveti...

''Quality Of Magazine Yeni Yıl Daveti'', iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi

07 Aralık 2021 Salı

AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİZE DİNÇKÖK İLE ERKEK ARKADAŞI BAŞAR KOZANOĞLU, YENİ YIL DAVETİNE BİRLİKTE KATILDI.

FATİH-FİGEN KIRAL

İŞ İNSANI NURİ DEVELİ, DAVETİN DİKKAT ÇEKEN KONUĞUYDU.

DERGİNİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ SALİH KEÇECİ, YENİ YIL PASTASINI DOSTLARIYLA BİRLİKTE KESTİ

HAYATİ - FİGEN BABAOĞLU

OSMAN ARAR, SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

ÜNSAL VE NEŞE SERT ÇİFTİ ÖZEL GECEDE BİRLİKTE YER ALDI.

YÜKSEL MERMER, YAVUZ KOCABEY

SABRİ YİĞİT

ARZU KUNT

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

En Quality Yılbaşı Daveti...

''Quality Of Magazine Yeni Yıl Daveti'', iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi

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