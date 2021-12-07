''Quality Of Magazine Yeni Yıl Daveti'', iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi
07 Aralık 2021 Salı
AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİZE DİNÇKÖK İLE ERKEK ARKADAŞI BAŞAR KOZANOĞLU, YENİ YIL DAVETİNE BİRLİKTE KATILDI.
FATİH-FİGEN KIRAL
İŞ İNSANI NURİ DEVELİ, DAVETİN DİKKAT ÇEKEN KONUĞUYDU.
DERGİNİN GENEL YAYIN YÖNETMENİ SALİH KEÇECİ, YENİ YIL PASTASINI DOSTLARIYLA BİRLİKTE KESTİ
HAYATİ - FİGEN BABAOĞLU
OSMAN ARAR, SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
ÜNSAL VE NEŞE SERT ÇİFTİ ÖZEL GECEDE BİRLİKTE YER ALDI.
YÜKSEL MERMER, YAVUZ KOCABEY
SABRİ YİĞİT
ARZU KUNT
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
En Quality Yılbaşı Daveti...
''Quality Of Magazine Yeni Yıl Daveti'', iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi
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