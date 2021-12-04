Farklı ve bakımlı...

BEGÜM ŞEN
Begüm Şen
Derin Mermerci
Nevbahar Koç
Ayşe Boyner
Aylin Tahincioğlu
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, hafta sonunu Mısır'a giderek değerlendirdi.
Özel tasarımları çatısı altında buluşturan ünlü marka kurucuları Duygu ve Sanem İçil’in ev sahipliğinde yılbaşı daveti düzenledi.
Kütahya Porselen ’Herkes kendi hayatının parlayan bir yıldızıdır’ mottosuyla tasarlanan yeni koleksiyonunu, özel bir davetle tanıttı.
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