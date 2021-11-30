Kamhi'den yeni yıl önerisi!

Soyut resimleri ile ulaşılabilir sanatın temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, yeni yıl için hediye arayışında olanlara "tablo" tavsiyesinde bulundu.

30 Kasım 2021 Salı

SANATÇI YASEMİN KAMHİ, YENİ YILDA HEDİYE ÖNERİLERİ VERDİ.

YASEMİN KAMHİ

YASEMİN KAMHİ

YASEMİN KAMHİ

YASEMİN-CEFİ KAMHİ

YASEMİN-CEFİ KAMHİ

YASEMİN-CEFİ KAMHİ

YASEMİN-CEFİ KAMHİ

Kamhi'den yeni yıl önerisi!

Soyut resimleri ile ulaşılabilir sanatın temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, yeni yıl için hediye arayışında olanlara "tablo" tavsiyesinde bulundu.

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Soyut resimleri ile ulaşılabilir sanatın temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, yeni yıl için hediye arayışında olanlara “tablo” tavsiyesinde bulundu.
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