Soyut resimleri ile ulaşılabilir sanatın temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, yeni yıl için hediye arayışında olanlara "tablo" tavsiyesinde bulundu.
30 Kasım 2021 Salı
SANATÇI YASEMİN KAMHİ, YENİ YILDA HEDİYE ÖNERİLERİ VERDİ.
YASEMİN KAMHİ
YASEMİN KAMHİ
YASEMİN KAMHİ
YASEMİN-CEFİ KAMHİ
YASEMİN-CEFİ KAMHİ
YASEMİN-CEFİ KAMHİ
YASEMİN-CEFİ KAMHİ
Kamhi'den yeni yıl önerisi!
Soyut resimleri ile ulaşılabilir sanatın temsilcilerinden biri olan Yasemin Kamhi, yeni yıl için hediye arayışında olanlara "tablo" tavsiyesinde bulundu.
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