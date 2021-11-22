NG Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve eşi Yelda Güral çocuklarıyla birlikte Dubai'ye gitti.
22 Kasım 2021 Pazartesi
İŞ İNSANI ERKAN GÜRAL EŞİ YELDA GÜRAL VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE DUBAİ'YE GİTTİ.
ÇÖLDE OĞLUYLA BİRLİKTE SAFARİ YAPAN ERKAN GÜRAL BU ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
ERKAN GÜRAL
BAŞARILI İŞ İNSANI ERKAN GÜRAL, NG KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
Gürallar'ın Dubai gezisi...
NG Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve eşi Yelda Güral çocuklarıyla birlikte Dubai'ye gitti.
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