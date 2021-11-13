’Korkut Ata Türk Dünyası’ Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY GECEDE BİRLİKTE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY GECEDE BİRLİKTE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI TÖRENDE AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN İLE ARZU ALİYEVA
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜRÜNE KATKI ÖDÜLÜ BAKÜ MEDYA MERKEZİ BAŞKANI ARZU ALİYEVA'YA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY TARAFINDAN SUNULDU.
ALİYEVA'YA ÖDÜLÜ, BAKAN ERSOY VE FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ TOMRİS'İN BAŞROL OYUNCUSU ALMİRA TURSYN VERDİ.
MONİK İPEKEL VE FERYAL GÜLMAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN İLE ÖZEL DAVETTE BİR ARAYA GELDİLER.
EROL VE NEŞE GÖNÜL ÇİFTİ GÖRKEMLİ ÖDÜL TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDI.
İŞ İNSANI OZAN ŞER EŞİ BAHAR ŞER İLE BİRLİKTE ÖDÜL TÖRENİNE GELDİ.
İŞ İNSANI SEMA GÜRAL'DE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EV SAHİBİ OLDUĞU GECEDE YERİNİ ALDI.
DEMET HANİF GECEYE KIZI DENİZ HANİF İLE KATILDI.
BEYZA UYANOĞLU, KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİNE KATILDI.
FERYAL GÜLMAN
MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY ÖDÜL TÖRENİ ÖNCESİ ORTAK BİLDİRİ İMZA TÖRENİNE KATILDI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY BİLDİRİYİ EKİBİYLE BİRLİKTE İMZALADI
BİLGE KURU
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
FUNDA ACAR
ESRA EKMEKÇİ
AHMET-TÜLİN KANUN
ESRA EKMEKÇİ
GENEL
GENEL
GENEL
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