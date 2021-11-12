Modanın 'Bahar'ı soldu!

Ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan, yaklaşık beş yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Korçan'ı cenaze töreninde sevenleri son yolcuğuna uğurlandı.

12 Kasım 2021 Cuma

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEM HAKKO BAHAR KOLÇAN'IN CENAZE TÖRENİNDE KIZI LAL KORÇAN'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

İPEKYOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN AYAYDIN MODACI BAHAR KORÇAN'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.

MODACI DİLEK HANİF'TE TEŞVİKİYE'DEKİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

MAİDE KURTTEPELİ

GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ

LAL KORÇAN ANNESİ BAHAR KORÇAN'IN CENAZE TÖRENİNDE AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ.

LAL KORÇAN

GENEL

MODACI BAHAR KORÇAN 5 YILDIR KANSER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU.

BAHAR KORÇAN

BAHAR KORÇAN

BAHAR KORÇAN

BAHAR KORÇAN

BAHAR KORÇAN

Modanın 'Bahar'ı soldu!

Ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan, yaklaşık beş yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Korçan'ı cenaze töreninde sevenleri son yolcuğuna uğurlandı.

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