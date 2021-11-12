Modanın 'Bahar'ı soldu!

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEM HAKKO BAHAR KOLÇAN'IN CENAZE TÖRENİNDE KIZI LAL KORÇAN'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CEM HAKKO BAHAR KOLÇAN'IN CENAZE TÖRENİNDE KIZI LAL KORÇAN'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
İPEKYOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN AYAYDIN MODACI BAHAR KORÇAN'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
MODACI DİLEK HANİF'TE TEŞVİKİYE'DEKİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
MAİDE KURTTEPELİ
GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ
LAL KORÇAN ANNESİ BAHAR KORÇAN'IN CENAZE TÖRENİNDE AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ.
LAL KORÇAN
GENEL
MODACI BAHAR KORÇAN 5 YILDIR KANSER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU.
BAHAR KORÇAN
BAHAR KORÇAN
BAHAR KORÇAN
BAHAR KORÇAN
BAHAR KORÇAN
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