Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy, Amerika seyahatini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
11 Kasım 2021 Perşembe
SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN SUZAN TOPLUSOY AMERİKA'NIN NEW YORK'A EYALETİNE GİTTİ.
NEW YORK'UN MEŞHUR MEKANLARINI GEZEN SUZAN TOPLUSOY, ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YEMEK YEDİ.
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY, ROMAN MAĞAZALARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İŞ İNSANI TURGUT TOPLUSOY'LA EVLİ.
SUZAN-TURGUT TOPLUSOY
SUZAN-TURGUT TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
Toplusoy 'New York'ta...
Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy'un eşi Suzan Toplusoy, Amerika seyahatini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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