Stiliyle göz dolduruyor

ÜMİT BOYNER
Ümit Boyner
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Berrin Zorlu
Yasemin Özilhan
Oya Eczacıbaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını Cumhuriyetin 98. yılında iş cemiyet ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.
İşadamı Dedeman Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Dedeman Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
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