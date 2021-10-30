Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner

30 Ekim 2021 Cumartesi

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner

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Atatürk Kültür Merkezi'ne görkemli açılış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışını Cumhuriyetin 98. yılında iş cemiyet ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.
Caddeler yine cıvıl cıvıl...

İşadamı Dedeman Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Dedeman Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

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