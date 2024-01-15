Kusursuz kombinler...

RONİT HAKKO
Ronit Hakko
Aylin Tahincioğlu
Ümit Boyner
Kosta Rika’da yaralanan Elif Dürüst, İstanbul'a getirildi. Yakın dostları, Dürüst'ü hastanede ziyaret etti
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu defile öncesi yakın dostlarıyla bir araya geldi.
İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları hafta sonunu caddelerde spor yaparak değerlendirdiler.
Sanem Tezman
Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni şubesi açtı.
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