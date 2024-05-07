Bu yıl "Zamanın Bahçesi" temasıyla düzenlenen Met Gala davetlilerleriyle yine çok konuşuldu.
Giriş: 07 Mayıs 2024 Salı
JENNIFER LOPEZ TARNSPARAN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKEN İSİMLERDEN OLDU
KIM KARDASHIAN GRİ ŞIKLIĞIYLA KIRMIZI HALIDA...
GIGI HADID TASARIM ELBİSESİYLE MET GALA'YA KATILDI.
KENDALL JENNER ŞIK TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ.
İRİNA SHAYK
ARIANA GRANDE
ZENDAYA
EMRATA RATAJKOWSKI
MARIA SHARAPOVA
EMRATA RATAJKOWSKI
GIGI HADID
JODIE TURNER
RACHEL ZEGLER
Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!
Bu yıl "Zamanın Bahçesi" temasıyla düzenlenen Met Gala davetlilerleriyle yine çok konuşuldu.
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