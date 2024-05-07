Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Bu yıl "Zamanın Bahçesi" temasıyla düzenlenen Met Gala davetlilerleriyle yine çok konuşuldu.

Giriş: 07 Mayıs 2024 Salı

JENNIFER LOPEZ TARNSPARAN ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKEN İSİMLERDEN OLDU

KIM KARDASHIAN GRİ ŞIKLIĞIYLA KIRMIZI HALIDA...

GIGI HADID TASARIM ELBİSESİYLE MET GALA'YA KATILDI.

KENDALL JENNER ŞIK TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ.

İRİNA SHAYK

ARIANA GRANDE

ZENDAYA

EMRATA RATAJKOWSKI

MARIA SHARAPOVA

EMRATA RATAJKOWSKI

GIGI HADID

JODIE TURNER

RACHEL ZEGLER

Modanın Oscar'larında şıklık yarışı!

Bu yıl "Zamanın Bahçesi" temasıyla düzenlenen Met Gala davetlilerleriyle yine çok konuşuldu.

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