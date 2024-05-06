Yeni mağazaya şık koleksiyon...

AYŞEGÜL TOPLUSOY YENİ KOLEKSİYONDAN PARÇALAR SATIN ALDI
TUBA DEVELİ ŞIK TARZIYLA AÇILIŞA KATILDI.
AHU ORAKÇIOĞLU MAĞAZA AÇILIŞINA KATILDI.
NEŞE GÖNÜL AÇILIŞ DAVETLİLERİNDENDİ.
ASLI EKŞİOĞLU
ARZU KUNT
Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü hanımları pop-up mağaza açılışının 'Modern Nostalgia' İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonunu incelediler.
Aslışah Alkoçlar
Ronit Gülcan
Yasemin Özilhan
Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un hayattayken çok istediği golf sahasını hayata geçirdi. Koç, Riva'daki 'Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda özel bir davet vererek dostlarını ağırladı.
Özcan Sabancı Türk/Dünya İş Kadınları Platformu (TUDİP)'in düzenlediği söyleşiye katıldı. katıldılar.
Tatil için rotasını Viyana'ya çeviren Berrin Zorlu dostlarıyla birlikte şehri gezdi.
Dünyaca ünlü modacı Elie Saab, iş birliğiyle hayata geçen Elie Saab Bosphorus projesini önceki akşam cemiyet hayatının ünlü simalarına tanıttı.
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