Dostlardan sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Monik İpekel'in yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladılar.

Giriş: 07 Mayıs 2024 Salı

MONİK İPEKEL DOSTLARI FERYAL GÜLMAN VE NEŞE GÖNÜL İLE BİR ARADA YENİ YAŞINI KUTLADI.

YASMİN, MONİK, REYHAN İPEKEL, FERYAL GÜLMAN

ZEYNEP KARAHAN USLU, MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN

GENEL

MONİK İPEKEL

MONİK İPEKEL

MONİK İPEKEL

Dostlardan sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Monik İpekel'in yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladılar.

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Dostlardan sürpriz kutlama

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