Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Monik İpekel'in yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladılar.
Giriş: 07 Mayıs 2024 Salı
MONİK İPEKEL DOSTLARI FERYAL GÜLMAN VE NEŞE GÖNÜL İLE BİR ARADA YENİ YAŞINI KUTLADI.
YASMİN, MONİK, REYHAN İPEKEL, FERYAL GÜLMAN
ZEYNEP KARAHAN USLU, MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN
GENEL
MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
MONİK İPEKEL
Dostlardan sürpriz kutlama
Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostları Monik İpekel'in yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladılar.
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