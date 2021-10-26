İŞ İNSANI SİNAN KOSİF İLE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZI VAR.
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kosif'e doğum günü sürprizi...
Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.
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