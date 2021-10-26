Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.

26 Ekim 2021 Salı

MELDA KOSİF YENİ YAŞINA ARKDAŞLARININ SÜRPRİZ KUTLAMASIYLA MERHABA DEDİ.

MELDA KOSİF, FULYA ÖZKANCA

İŞ İNSANI SİNAN KOSİF İLE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZI VAR.

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Kosif'e doğum günü sürprizi...

Yeni yaşına dostlarıyla merhaba diyen Melda Kosif, önceki gece Boğaz'da yapılan sürprizle eğlenceli dakikalar geçirdi.
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