Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatından ünlü hanımlarından Edvina Sponza, Nükhet Eczacıbaşı ve Zeynep Üstünel güzel havanın keyfini sporla çıkardı.
23 Ekim 2021 Cumartesi
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
ZEYNEP ÜSTÜNEL
NÜKHET ECZACIBAŞI
NÜKHET ECZACIBAŞI
MAİDE KURTTEPELİ
MAİDE KURTTEPELİ
Hanımlar Bebek'te sporda...
Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatından ünlü hanımlarından Edvina Sponza, Nükhet Eczacıbaşı ve Zeynep Üstünel güzel havanın keyfini sporla çıkardı.
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