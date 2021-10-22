Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, doğada yaptığı yogayı takipçileriyle paylaştı.
22 Ekim 2021 Cuma
SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.
SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.
ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALERETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Doğada spor...
Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, doğada yaptığı yogayı takipçileriyle paylaştı.
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