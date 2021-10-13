Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliği ile Dila, Nida Bozkurt, Beyhan Benardete ve Nergis Pekuysal sağlıklı yaşam için bir araya geldi.
13 Ekim 2021 Çarşamba
NİDA BOZKURT, DİLA BULUT
BEYHAN BENARDETE
NERGİS PEKUYSAL
LAURA MARGARITA
BEGÜM ÖZER
NERGİS PEKUYSAL, BEYHAN BENARDETE
NERGİS PEKUYSAL, BEYHAN BENARDETE
GENEL
GENEL
GENEL
Sağlıklı yaşam için bir arada...
Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliği ile Dila, Nida Bozkurt, Beyhan Benardete ve Nergis Pekuysal sağlıklı yaşam için bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.