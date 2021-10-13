Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Diyarbakır'daydı.
13 Ekim 2021 Çarşamba
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU
Yeni rota 'Diyarbakır'
Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Diyarbakır'daydı.
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