Yeni rota 'Diyarbakır'

Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Diyarbakır'daydı.

13 Ekim 2021 Çarşamba

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU,ECE KURDOĞLU

Yeni rota 'Diyarbakır'

Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Diyarbakır'daydı.

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Yeni rota 'Diyarbakır'

Türkiye’nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Diyarbakır'daydı.
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