Contemporary İstanbul'a özel davet

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren ve Habertürk ile Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, özel bir davetle sanatsever isimleri bir araya getirdi.

05 Ekim 2021 Salı

CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ VE EŞİ RABİA GÜRELİ ÖZEL DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

 

SANATSEVER İSİMLER ARASINDA YER ALAN BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER DAVETE EŞİ ÜMİT BOYNER İLE BİRLİKTE KATILDI.

ASLI PAMİR, MURAT PİLEVNELİ VE ELİF DÜRÜST, NEŞET YALÇIN ÖZEL DAVETE KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEYLA ALATON'DA CONTEMPORARY İSTANBUL'UN ÖZEL DAVETİNE KATILDI

SANATSEVER ELİF DÜRÜST DAVETTE ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

İŞ İNSANI HAMDİ AKIN, AYŞE JABERİ VE  OĞUZ SATICI İLE BİRLİKTE GALERİYİ GEZDİ.

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, SEÇKİN PİRİM

HARİKA GÜRAL, ÖZEL DAVETTE YERİNİ ALDI.

NESRİN VE AHMET ESİRTGEN ÇİFTİ ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ.

ÖMER, DEFNE, LEVENT KIZIL

EDA-SARP EVLİYAGİL

EMEK KÜLÜR

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

ALİ GÜRELİ

CEM BOYNER VE EŞİ ÜMİT BOYNER ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİ.

FATİH-HANDE ALTAYLI, GÖKHAN AVCIOĞLU

YASEMİN-HASAN BÜLENT KAHRAMAN

ERDEN-EMİNE TİMUR

ARDAN ÖZMENOĞLU

EMİN, KERİM HİTAY

DEMET MÜFTÜOĞLU EŞELİ

CEMİL DİNÇMEN, ECE ŞİRİN

SELCEN ATILGAN, JEAN DAVID MALAT

GENEL

GENEL

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GENEL

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Contemporary İstanbul'a özel davet

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren ve Habertürk ile Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, özel bir davetle sanatsever isimleri bir araya getirdi.

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