Contemporary İstanbul'a özel davet

CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ VE EŞİ RABİA GÜRELİ ÖZEL DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ VE EŞİ RABİA GÜRELİ ÖZEL DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
SANATSEVER İSİMLER ARASINDA YER ALAN BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER DAVETE EŞİ ÜMİT BOYNER İLE BİRLİKTE KATILDI.
ASLI PAMİR, MURAT PİLEVNELİ VE ELİF DÜRÜST, NEŞET YALÇIN ÖZEL DAVETE KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEYLA ALATON'DA CONTEMPORARY İSTANBUL'UN ÖZEL DAVETİNE KATILDI
SANATSEVER ELİF DÜRÜST DAVETTE ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI
İŞ İNSANI HAMDİ AKIN, AYŞE JABERİ VE OĞUZ SATICI İLE BİRLİKTE GALERİYİ GEZDİ.
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, SEÇKİN PİRİM
HARİKA GÜRAL, ÖZEL DAVETTE YERİNİ ALDI.
NESRİN VE AHMET ESİRTGEN ÇİFTİ ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ.
ÖMER, DEFNE, LEVENT KIZIL
EDA-SARP EVLİYAGİL
EMEK KÜLÜR
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
ALİ GÜRELİ
CEM BOYNER VE EŞİ ÜMİT BOYNER ESERLERİ YAKINDAN İNCELEDİ.
FATİH-HANDE ALTAYLI, GÖKHAN AVCIOĞLU
YASEMİN-HASAN BÜLENT KAHRAMAN
ERDEN-EMİNE TİMUR
ARDAN ÖZMENOĞLU
EMİN, KERİM HİTAY
DEMET MÜFTÜOĞLU EŞELİ
CEMİL DİNÇMEN, ECE ŞİRİN
SELCEN ATILGAN, JEAN DAVID MALAT
GENEL
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