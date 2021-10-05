Reflections İstanbul'un Bereket temasıyla hazırladığı "Reflections
İstanbul-Zamansız Sofralar" sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum,
lezzet ve teknoloji bir arada sergilendi.
05 Ekim 2021 Salı
REZZAN BENARDETE
SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
MERVE GÜRSEL
YASEMİN ALOĞLU
CEMİL DİNÇMEN, ECE ŞİRİN
GÜL ARPAD, ALAİN HADİFE, KRYSTEL GHOSN
AYŞE TORFİLLİ
GAMZE CİZRELİ
GENEL
GENEL
GENEL
İstanbul'da “Zamansız Sofralar” sergisi...
Reflections İstanbul'un Bereket temasıyla hazırladığı "Reflections
İstanbul-Zamansız Sofralar" sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum,
lezzet ve teknoloji bir arada sergilendi.
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