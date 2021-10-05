İstanbul'da “Zamansız Sofralar” sergisi...

Reflections İstanbul'un Bereket temasıyla hazırladığı "Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar" sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir arada sergilendi.

05 Ekim 2021 Salı

REZZAN BENARDETE

SELİN HABBAB ÖZKAYNAK

MERVE GÜRSEL

YASEMİN ALOĞLU

CEMİL DİNÇMEN, ECE ŞİRİN

GÜL ARPAD, ALAİN HADİFE, KRYSTEL GHOSN

AYŞE TORFİLLİ

GAMZE CİZRELİ

GENEL

GENEL

GENEL

İstanbul'da “Zamansız Sofralar” sergisi...

Reflections İstanbul'un Bereket temasıyla hazırladığı "Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar" sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir arada sergilendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık tasarımlar

Ronit Hakko
Tarz kombinler

Derin Mermerci
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Contemporary İstanbul'a özel davet

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren ve Habertürk ile Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, özel bir davetle sanatsever isimleri bir araya getirdi.
İstanbul'da “Zamansız Sofralar” sergisi...

Reflections İstanbul’un Bereket temasıyla hazırladığı “Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar” sergisinde; yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir arada sergilendi.
Tarz ve uyumlu

Begüm Şen
Şık tasarımlar

Berrin Zorlu
Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.