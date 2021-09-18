Tarz kombinler

ESRA DİNÇKÖK
Esra Dinçkök
Melisa Von Faber Castell
Ümit Boyner
İş insanı Şirin Yalçın ve Arzu Komili Baştaş hafta sonunu Bebek'te değerlendirdi.
Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, dostları için hazırladığı masasını sosyal medya hesabından paylaştı.
İş kadını Alara Koçibey, yeni projesi için inşaat alanını gezerek teftiş yaptı.
Melda Kosif, ailece çıktıkları tatillerine yeni fotoğraflarını "Hoşgeldin sonbahar akşamları" notuyla paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Benim Kırmızı Çizgim' adlı sergiyi gezdi.
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