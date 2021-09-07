Beril Başaran vefat eden kızı Mina Başaran anısına kurduğu Mina'nın Çocukları projesi kapsamında ilk sergiyi gerçekleştirdi
07 Eylül 2021 Salı
BERİL BAŞARAN, BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS'LA SERGİYİ GEZDİ
BERİL BAŞARAN, AHMET ARAS
MİNA BAŞARAN, 2018 YILINDA UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
'Mina'nın Çocukları'ndan yeni bir sergi...
Beril Başaran vefat eden kızı Mina Başaran anısına kurduğu Mina'nın Çocukları projesi kapsamında ilk sergiyi gerçekleştirdi
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