Ayşe Boyner annesi Bilgün Dereli ve aile dostları Melisa von Faber Castell ile annesi Maria Adelaida Eliyeşil'le akşam yemeğinde bir araya geldi.
01 Eylül 2021 Çarşamba
MELİSA VON FABER CASTELL, AYŞE BOYNER
MELİSA VON FABER CASTELL, AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER, MARIA ADELAIDA ELİYEŞİL
BİLGÜN DERELİ, MELİSA VON FABER CASTELL
AYŞE BOYNER, MARIA ADELAIDA ELİYEŞİL
MELİSA VON FABER CASTELL
MELİSA VON FABER CASTELL
MELİSA VON FABER CASTELL
MELİSA VON FABER CASTELL
MELİSA VON FABER CASTELL
Anne ve kızları yemekte buluştu!
Ayşe Boyner annesi Bilgün Dereli ve aile dostları Melisa von Faber Castell ile annesi Maria Adelaida Eliyeşil'le akşam yemeğinde bir araya geldi.
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