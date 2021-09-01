Anne ve kızları yemekte buluştu!

Ayşe Boyner annesi Bilgün Dereli ve aile dostları Melisa von Faber Castell ile annesi Maria Adelaida Eliyeşil'le akşam yemeğinde bir araya geldi.

01 Eylül 2021 Çarşamba

MELİSA VON FABER CASTELL, AYŞE BOYNER

MELİSA VON FABER CASTELL, AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER, MARIA ADELAIDA ELİYEŞİL

 

 

BİLGÜN DERELİ, MELİSA VON FABER CASTELL

AYŞE BOYNER, MARIA ADELAIDA ELİYEŞİL

MELİSA VON FABER CASTELL

MELİSA VON FABER CASTELL

MELİSA VON FABER CASTELL

MELİSA VON FABER CASTELL

MELİSA VON FABER CASTELL

Anne ve kızları yemekte buluştu!

Ayşe Boyner annesi Bilgün Dereli ve aile dostları Melisa von Faber Castell ile annesi Maria Adelaida Eliyeşil'le akşam yemeğinde bir araya geldi.

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