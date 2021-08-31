Pınar ve Murat Talay çiftinin tatil tercihi Bodrum oldu. Çift ailece bir arada romantik bir tatil yaptı.
31 Ağustos 2021 Salı
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
Bodrum'da romantik tatil
Pınar ve Murat Talay çiftinin tatil tercihi Bodrum oldu. Çift ailece bir arada romantik bir tatil yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.