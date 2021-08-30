Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, yaz tatilini bitirdiğini yeni fotoğraf kareleriyle duyurdu.
30 Ağustos 2021 Pazartesi
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
'Yazı bitirirken'
Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, yaz tatilini bitirdiğini yeni fotoğraf kareleriyle duyurdu.
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