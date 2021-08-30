Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile iş insanı Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Bodrum'da bir araya geldi.
30 Ağustos 2021 Pazartesi
RAHMİ KOÇ, HAMDİ AKIN
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
Koç ve Akın Bodrum'da bir arada!
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile iş insanı Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Bodrum'da bir araya geldi.
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