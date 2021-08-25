Mermerci, yeniden köpek sahiplenecek

Sosyetik güzel Derin Mermerci yeni bir köpek sahipleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba

DERİN MERMERCİ, LAL AYDIN

MİLA AYDIN

LAL AYDIN

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci, yeniden köpek sahiplenecek

Sosyetik güzel Derin Mermerci yeni bir köpek sahipleneceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve uyum

Begüm Şen
Stiliyle ilham oluyor

Alara Koçibey
Farklı, bakımlı ve şık...

Elif Dürüst
Şıklığıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Adrenalin tutkunu Machler...

Yaz tatilini teknede geçiren Bettina Machler, adrenalin dolu paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Kosifler'in tatil eğlencesi

Melda Kosif ailece, tekneyle çıktıkları Ege tatilinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Yakın, Los Angeles'ta...

İş kadını Öznur Yakın kızı Zeynep Yakın ve arkadaşları Burcu Hattat ile Los Angeles'ta tatil yaptı.
Erbil'den “İstanbul’dan Bodrum’a” sergisi

Sanatçı Devrim Erbil, Touch Sanat Galerisi Hebil'de 'İstanbul'dan Bodrum'a sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.