Başarım Sensin Derneği'nden anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, Muğla yangınlarında, evleri veya işyerleri zarar görmüş; anne veya babasını kaybetmiş üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlamak amacıyla Yalıkavak'da cemiyetin ünlü isimlerinin katıldığı bir fotoğraf sergisi düzenledi.
Başarım Sensin Derneği, Muğla yangınlarında, evleri veya işyerleri zarar görmüş; anne veya babasını kaybetmiş üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlamak amacıyla Yalıkavak'da cemiyetin ünlü isimlerinin katıldığı bir fotoğraf sergisi düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.