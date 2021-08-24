Tuğbay'a özel sürpriz

Başarım Sensin Derneği'nden anlamlı davet...

Başarım Sensin Derneği, Muğla yangınlarında, evleri veya işyerleri zarar görmüş; anne veya babasını kaybetmiş üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlamak amacıyla Yalıkavak'da cemiyetin ünlü isimlerinin katıldığı bir fotoğraf sergisi düzenledi.