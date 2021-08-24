Melisa von Faber Castell ile eşi Charles von Faber Castell, dostları Serra Türker ile Yunanistan'da bir araya geldi.
24 Ağustos 2021 Salı
MELİSA VON FABER CASTELL, SERRA TÜRKER
MELİSA-CHARLES VON FABER CASTELL, SERRA TÜRKER
MELİSA-CHARLES VON FABER CASTELL
MELİSA-CHARLES VON FABER CASTELL
MELİSA-CHARLES VON FABER CASTELL
MELİSA-CHARLES VON FABER CASTELL
MELİSA-CHARLES VON FABER CASTELL
MELİSA-CHARLES VON FABER CASTELL
Dostlarıyla Yunanistan'da bir arada...
Melisa von Faber Castell ile eşi Charles von Faber Castell, dostları Serra Türker ile Yunanistan'da bir araya geldi.
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