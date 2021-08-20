Koç'un tatil keyfi...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.

20 Ağustos 2021 Cuma

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç'un tatil keyfi...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.

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Koç'un tatil keyfi...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.

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