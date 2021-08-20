Koç'un tatil keyfi...

RAHMİ KOÇ
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da demirli teknesinde tatil yapıyor.
Derin Mermerci
Melisa Von Faber Castell
Ümit Boyner
Pınar Talay ve Derya Ayaydın babaları Aydın Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çekildiği yeni fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Başarılı İş Kadınları Platformu Bodrum'da alışveriş şenliği düzenledi.
Bodrum’un en özel lokasyonu Demirbükü’nde konumlanan Nef Reserve Gölköy, ‘Greek Night’ özel buluşmasına ev sahipliği yaptı.
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