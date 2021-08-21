Stiliyle ilham oluyor

ALARA KOÇİBEY
Alara Koçibey
Begüm Şen
Derin Mermerci
Melisa Von Faber Castell
Elif Dürüst
Ümit Boyner
İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, yazın son günlerini Ege ve Akdeniz kıyılarında değerlendiriyor
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan, kadınlar için yarattığı cilt bakım markasını eylülde tanıtacak
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