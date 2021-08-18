Akın'a özel kutlama!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba

HAMDİ, SELİM AKIN, PELİN AKIN ÖZALP

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

Akın'a özel kutlama!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.

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Akın'a özel kutlama!

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