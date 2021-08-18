Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.
18 Ağustos 2021 Çarşamba
HAMDİ, SELİM AKIN, PELİN AKIN ÖZALP
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
Akın'a özel kutlama!
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.
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