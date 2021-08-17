İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın Çeşme tatilinin ardından soluğu Bodrum'da aldı.
17 Ağustos 2021 Salı
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN,MUSTAFA-NİLGÜN KINACI
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET,YAĞMUR, DORUK AYAYDIN
EMEL-NEJDET,YAĞMUR AYAYDIN
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
Bodrum'da yakın dostlarıyla bir araya geldi...
İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın Çeşme tatilinin ardından soluğu Bodrum'da aldı.
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