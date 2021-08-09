İşe kısa bir mola...

Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le hafta sonu soluğu Bodrum'da aldı

09 Ağustos 2021 Pazartesi

İZZET - ROKSİ GARİH'İN TATİL ADRESİ BODRUM OLDU

EGE'NİN EN GÜZEL BELDESİNDE TATİL YAPAN GARİH ÇİFTİ, HAFTA SONU İŞE KISA BİR ARA VERDİ

İZZET - ROKSİ GARİH

İZZET - ROKSİ GARİH

İZZET - ROKSİ GARİH

İZZET - ROKSİ GARİH

İZZET - ROKSİ GARİH

İZZET - ROKSİ GARİH

İZZET - ROKSİ GARİH

İşe kısa bir mola...

Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le hafta sonu soluğu Bodrum'da aldı

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İşe kısa bir mola...

Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le hafta sonu soluğu Bodrum'da aldı
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