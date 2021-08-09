İşe kısa bir mola...

İZZET - ROKSİ GARİH'İN TATİL ADRESİ BODRUM OLDU
EGE'NİN EN GÜZEL BELDESİNDE TATİL YAPAN GARİH ÇİFTİ, HAFTA SONU İŞE KISA BİR ARA VERDİ
İZZET - ROKSİ GARİH
Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le hafta sonu soluğu Bodrum'da aldı
Derin Mermerci
Melisa Von Faber Castell
Ümit Boyner
Ronit Hakko
Elif Dürüst
Sportif kişiliğiyle bilinen ünlü iş insanı Nezih Barut, Bodrum tatilinde sporunu aksatmıyor
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor