Kitap gelirini bağışladı!

MELDA KOSİF, AYNALI TILSIMLAR DÜKKANI ADLI KİTABININ AĞUSTOS AYI GELİRİNİ TEMA VAKFINA BAĞIŞLADIĞINI AÇIKLADI.
MELDA KOSİF
Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabının gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber Castell
Elif Dürüst
Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya’nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum ‘Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi’ etkinliği gerçekleştirdi.
Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy Türkiye'de çıkan orman yangınları için fidan yardımında bulundu.
Begüm Gazioğlu Ballı ve Aslı Şen İstanbul'un elit caddesi Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Esra Dinçkök ve arkadaşı Elif Dürüst Etiler'de bir araya gelerek bir kafede sohbet etti.