Kitap gelirini bağışladı!

Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabının gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı.

05 Ağustos 2021 Perşembe

MELDA KOSİF, AYNALI TILSIMLAR DÜKKANI ADLI KİTABININ AĞUSTOS AYI GELİRİNİ TEMA VAKFINA BAĞIŞLADIĞINI AÇIKLADI.

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kitap gelirini bağışladı!

Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabının gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu

Ronit Hakko
İlham olan tarz

Melisa Von Faber Castell
Stiliyle göz dolduruyor

Elif Dürüst
Bodrum'da sağlıklı etkinlik

Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya’nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum ‘Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi’ etkinliği gerçekleştirdi.
Kitap gelirini bağışladı!

Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabının gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı.
Toplusoylar'dan 100 bin fidan!

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy Türkiye'de çıkan orman yangınları için fidan yardımında bulundu.
Caddelerde keyifli gün...

Begüm Gazioğlu Ballı ve Aslı Şen İstanbul'un elit caddesi Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Yakın dostlar Etiler'de buluştu!

Esra Dinçkök ve arkadaşı Elif Dürüst Etiler'de bir araya gelerek bir kafede sohbet etti.