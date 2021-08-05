Toplusoylar'dan 100 bin fidan!

TURGUT-SUZAN TOPLUSOY
TURGUT VE SUZAN TOPLUSOY ÇİFTİ TÜRKİYE'DE ÇIKAN YANGINLARDA KÜL OLAN ORMANLAR İÇİN TEMA VAKFI'NA 100 BİN FİDAN BAĞIŞLADI
SUZAN TOPLUSOY
Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy Türkiye'de çıkan orman yangınları için fidan yardımında bulundu.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber Castell
Elif Dürüst
Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya’nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum ‘Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi’ etkinliği gerçekleştirdi.
Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabının gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı.
Begüm Gazioğlu Ballı ve Aslı Şen İstanbul'un elit caddesi Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Esra Dinçkök ve arkadaşı Elif Dürüst Etiler'de bir araya gelerek bir kafede sohbet etti.