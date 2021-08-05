Toplusoylar'dan 100 bin fidan!

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy Türkiye'de çıkan orman yangınları için fidan yardımında bulundu.

05 Ağustos 2021 Perşembe

TURGUT-SUZAN TOPLUSOY

TURGUT VE SUZAN TOPLUSOY ÇİFTİ TÜRKİYE'DE ÇIKAN YANGINLARDA KÜL OLAN ORMANLAR İÇİN TEMA VAKFI'NA 100 BİN FİDAN BAĞIŞLADI

TURGUT-SUZAN TOPLUSOY

TURGUT-SUZAN TOPLUSOY

SUZAN TOPLUSOY

SUZAN TOPLUSOY

SUZAN TOPLUSOY

SUZAN TOPLUSOY

SUZAN TOPLUSOY

SUZAN TOPLUSOY

SUZAN TOPLUSOY

Toplusoylar'dan 100 bin fidan!

Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy Türkiye'de çıkan orman yangınları için fidan yardımında bulundu.

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Toplusoylar'dan 100 bin fidan!

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