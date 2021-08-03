Ailece tekne tatili

Emil ve Şükran Güzeliş çifti Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdılar.

03 Ağustos 2021 Salı

EMİL-ŞÜKRAN GÜZELİŞ

EMİL-ŞÜKRAN GÜZELİŞ

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

EMİL GÜZELİŞ

EMİL GÜZELİŞ

EMİL-ŞÜKRAN GÜZELİŞ

Ailece tekne tatili

Emil ve Şükran Güzeliş çifti Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdılar.

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