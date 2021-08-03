Ailece tekne tatili

EMİL-ŞÜKRAN GÜZELİŞ
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
EMİL GÜZELİŞ
Emil ve Şükran Güzeliş çifti Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdılar.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber Castell
Elif Dürüst
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin ormanlarını yeniden yeşertmek için 250 bin fidan dikme sözü verdi.
İş insanı Emir Uyar yeni markasını dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen ve UNICEF İtalya tarafından düzenlenen yardım balosunda tanıttı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.
Ümit Boyner