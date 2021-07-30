Ciğerlerimiz yandı!

TÜRKİYE'NİN 21 İLİ ORMAN YANGINLARINA TESLİM OLDU. 71 ORMAN YANGININDAN 57'Sİ KONTROL ALTINA ALINDI.
TÜRKİYE'NİN 21 İLİ ORMAN YANGINLARINA TESLİM OLDU. 71 ORMAN YANGININDAN 57'Sİ KONTROL ALTINA ALINDI.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİREN PERVİN ERSOY, YANGINDAN ZARAR GÖRENLERE TÜM VATANDAŞLARA DUALARIMIZ SİZİNLE MESAJI VERDİ.
MUĞLA'NIN MİLAS VE bODRUM İLÇELERİ ARASINDAKİ PİNA YARIMADASI'NDA ÇIKAN ORMAN YANGINI DA ANCAK SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI.
İŞ KADINI HEDİYE GÜRAL GÜR İSE 'İÇİMİZ YANDI' DİYEREK DUYGULARINI PAYLAŞIMI İLE DİLE GETİRDİ.
MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE VE MARMARİS'TE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI DEVAM EDERKEN YANGIN BÖLGESİNDEKİ OTELLERDE DE TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATILDI. MARMARİS'TE YANGIN TEHLİKESİ ALTINDAKİ OTELLER KARADAN BOŞALTILIRKEN, BODRUM'DA İSE YANGIN BÖLGESİNDEKİ 3 OTELİN MÜŞTERİ VE PERSONELİ DENİZ YOLU İLE OTELDEN TAHLİYE EDİLDİ.
MELİSA MUTLU INSTAGRAM PAYLAŞIMINDA 'ÜLKEM YANIYOR. HER YANAN AĞACIN YERİNE 2 TANE EDİLSİN DİYE TEMA VAKFI GİBİ VAKIFLARA BAĞIŞTA BULUNALIM' NOTUNU DÜŞTÜ.
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIMIYLA DİLE GETİRDİ.
YANGIN BÖLGESİNE YAKIN OLAN VE BODRUM'DA YERALAN TİTANİK OTELDEKİ MİSAFİRLER DENİZ VE KARADAN TAHLİYE EDİLDİ.
ZEYNEP ÜSTÜNEL MANAVGAT'IN YANINDAYIZ MESAJI VERDİ.
MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE İSE MAKILIK ALANDA ÇIKAN YANGINA İKİNCİ GÜNDE, HELİKOPTERLERİN MARMARİS VE MANAVGAT'TAKİ YANGINLARDA OLMASI NEDENİYLE SADECE KARADAN MUDAHALE EDİLDİ.
MELİSA MUTLU
YANGINLAR ORMANLIK ALANLARDA YAŞAYAN CANLILARA AĞIR TAHRİBAT VERDİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
FERYAL GÜLMAN MANAVGAT'TA GEÇEN HAFTA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ.
SAHİLDEKİ VE PLAJDAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLEREK GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ.
GENEL
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