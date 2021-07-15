Teknede misafir var!

Bodrum'da tatillerine devam eden Erol ve Tilda Tezman teknede dostları Ali Dürüst ve eşini ağırladı.

15 Temmuz 2021 Perşembe

EROL-TİLDA TEZMAN, ALİ-ARZU DÜRÜST

EROL-TİLDA TEZMAN, ALİ-ARZU DÜRÜST

EROL-TİLDA TEZMAN, ALİ-ARZU DÜRÜST

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

Teknede misafir var!

Bodrum'da tatillerine devam eden Erol ve Tilda Tezman teknede dostları Ali Dürüst ve eşini ağırladı.

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Teknede misafir var!

Bodrum'da tatillerine devam eden Erol ve Tilda Tezman teknede dostları Ali Dürüst ve eşini ağırladı.

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