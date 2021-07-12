Boyner, denizde serinledi

Sosyetik güzel Ayşe Boyner, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Boyner sıcaktan bunalınca çareyi denize girerek serinlemekte buldu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ

AYŞE BOYNER İŞ İNSANI CEM TELVİ İLE AVYALIK'TA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ.

AYŞE BOYNER

Uzun yıllar Beymen ve Boyner’de satın alma bölümünde yöneticilik yapan işkadını Ayşe Boyner tasarımcı oldu.

AYŞE BOYNER

UZAK DİYARLARDAN İLHAM ALAN AYŞE BOYNER, SOSYAL MEDYADA DA ÇOK AKTİF.

AYŞE BOYNER

TASARIMLARINI DİJİTAL ORTAMDAN SATIŞA SUNAN BOYNER'İN TASARIMLARI HAYLİ İLGİ GÖRÜYOR

Boyner, denizde serinledi

Sosyetik güzel Ayşe Boyner, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Boyner sıcaktan bunalınca çareyi denize girerek serinlemekte buldu.

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