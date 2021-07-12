Boyner, denizde serinledi

AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER-CEM TELVİ
AYŞE BOYNER İŞ İNSANI CEM TELVİ İLE AVYALIK'TA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ.
Uzun yıllar Beymen ve Boyner’de satın alma bölümünde yöneticilik yapan işkadını Ayşe Boyner tasarımcı oldu.
UZAK DİYARLARDAN İLHAM ALAN AYŞE BOYNER, SOSYAL MEDYADA DA ÇOK AKTİF.
TASARIMLARINI DİJİTAL ORTAMDAN SATIŞA SUNAN BOYNER'İN TASARIMLARI HAYLİ İLGİ GÖRÜYOR
Sosyetik güzel Ayşe Boyner, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Boyner sıcaktan bunalınca çareyi denize girerek serinlemekte buldu.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı İtalya tatilden sonra rotasını Yunanistan'a çevirdi.
Hakan Kosif eşi Evelize Kosif'e sürpriz yaparak yeni yaşını dostları ve aile üyeleriyle birlikte kutladı.
ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.
74. kez düzenlenen Cannes Film Festivali sinema tutkunlarına özel film gösterimleri ve görkemli kırmızı halı seremonisiyle devam ediyor.
Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ile çiftlikte geçirdiği adrenelin dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.