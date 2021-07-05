İş insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmeye başlandı.
05 Temmuz 2021 Pazartesi
AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN, DR. OSMAN VAROL, HİKMET ERASLAN
AHMET GÜNEŞTEKİN, HİKMET ERASLAN
DR. OSMAN VAROL, HİKMET ERASLAN
HİKMET ERASLAN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!
İş insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmeye başlandı.