İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!

İş insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmeye başlandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN, DR. OSMAN VAROL, HİKMET ERASLAN

AHMET GÜNEŞTEKİN, HİKMET ERASLAN

DR. OSMAN VAROL, HİKMET ERASLAN

HİKMET ERASLAN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

İtalya'dan Doğubayazıt'a sanat köprüsü!

İş insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda bulunan ve İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmeye başlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
İlham olan tarz

Ayşe Boyner
Farklı, bakımlı ve şık...

Carolıne Koç
İlham olan tarz

Begüm Şen

Bakımlı ve farklı...

Demet Sabancı Çetindoğan
Moda tutkunu...

Nevbahar Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Dürüst'ün keyifli tatili

Bodrum müdavimi Elif Dürüst, arkadaşlarıyla birlikte Ege'nin soğuk sularında stres attı.