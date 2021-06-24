Özel lansman

Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe

AHMET ERENTOK

ESRA OFLAZ

MICHELE GRAIDO

GONCA KARAKAŞ

AYKUT KOZALİOĞLU

DENİZ İNCE

MELİS MURATHANOĞLU, MEHMET YEMENİCİLER, ÖZDEM GÜRSEL

SERDAR BÜYÜKKOYUNCU

DİDEM BAĞRIAÇIK, TUĞBA DOĞRU

GENEL

GENEL

Özel lansman

Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Berrin Zorlu
Farklı ve şık...

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Özel lansman

Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.

Tokyo 2020'ye özel davet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.
Oğluna özel kutlama

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kosifler'in doğa yürüyüşü

Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.
Bodrum'da koyu sohbet...

İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.