Özel lansman

AHMET ERENTOK
ESRA OFLAZ
MICHELE GRAIDO
GONCA KARAKAŞ
AYKUT KOZALİOĞLU
DENİZ İNCE
MELİS MURATHANOĞLU, MEHMET YEMENİCİLER, ÖZDEM GÜRSEL
SERDAR BÜYÜKKOYUNCU
DİDEM BAĞRIAÇIK, TUĞBA DOĞRU
GENEL
Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.
İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.