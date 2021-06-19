Sabancı Ailesi'nde çifte kutlama...

HAZİRAN AYINDA DOĞAN HACI SABANCI İLE KARDEŞİ KERİM SABANCI DOĞUM GÜNLERİNİ AYNI GÜN KUTLADI
ARZU SABANCI, OĞULLARI HACI VE KERİM SABANCI'YA ÖZEL PASTA HAZIRLATARAK SOSYAL MEDYADAN YENİ YAŞLARINI TEBRİK ETTİ
ARZU, HACI SABANCI
HACI SABANCI
ARZU, KERİM SABANCI
Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Kerim Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
İş insanı Demsa Grup Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Cengiz Çetindoğan Bodrum'da demirli teknelerinde görüntülendi.
Dünyaca ünlü giyim markası Haute Couture koleksiyonunu Yunanistan'ın başkenti Atina'da tanıttı.