Sabancı Ailesi'nde çifte kutlama...

Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Kerim Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

19 Haziran 2021 Cumartesi

HAZİRAN AYINDA DOĞAN HACI SABANCI İLE KARDEŞİ KERİM SABANCI DOĞUM GÜNLERİNİ AYNI GÜN KUTLADI

ARZU SABANCI, OĞULLARI HACI VE KERİM SABANCI'YA ÖZEL PASTA HAZIRLATARAK SOSYAL MEDYADAN YENİ YAŞLARINI TEBRİK ETTİ

ARZU, HACI SABANCI

ARZU, HACI SABANCI

HACI SABANCI

ARZU, KERİM SABANCI

HACI SABANCI

HACI SABANCI

HACI SABANCI

HACI SABANCI

HACI SABANCI

Sabancı Ailesi'nde çifte kutlama...

Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Kerim Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

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Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Kerim Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
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