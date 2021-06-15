Sosyete Bodrum'da sanatla buluştu!

Sosyetenin sanatsever isimleri Bodrum'da gerçekleşen sanat etkinliğine katıldı.

15 Haziran 2021 Salı

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

AYLİN TAHİNCİOĞLU

ELİF DÜRÜST

YALÇIN AYAYDIN

HAKAN-YELDA TİFTİK

AYNUR ÖZDERİCİ, GİZEM SABANCI

NAZLI KAYI

YONCA EBUZZİYA

İREM BOYSANOĞLU

Sosyete Bodrum'da sanatla buluştu!

Sosyetenin sanatsever isimleri Bodrum'da gerçekleşen sanat etkinliğine katıldı.

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