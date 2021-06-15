Sosyete Bodrum'da sanatla buluştu!

HACI SABANCI, NAZLI KAYI
AYLİN TAHİNCİOĞLU
ELİF DÜRÜST
YALÇIN AYAYDIN
HAKAN-YELDA TİFTİK
AYNUR ÖZDERİCİ, GİZEM SABANCI
NAZLI KAYI
YONCA EBUZZİYA
İREM BOYSANOĞLU
Sosyetenin sanatsever isimleri Bodrum'da gerçekleşen sanat etkinliğine katıldı.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni gerçekleştirdi.
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişki yaşamaya başladı.
Başarılı işadamı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko Boğaz'ın elit semti Bebek'te objektiflere yansıdı.
Yaz sezonunu açan işadamı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da dostlarıyla birlikte görüntülendi.