Kayı'nın gelinlik provası!

NAZLI KAYI, HACI SABANCI
NAZLI KAYI GELİNLİK PROVASINI YAPTIĞINI BU FOTOĞRAFLA PAYLAŞTI.
GENEL
HACI SABANCI, NAZLI KAYI İLE 25 ARALIK'TA AİLE ARASINDA NİŞANLANMIŞTI.
SPOR YAPARAK FORMDA KALAN VE SPOR TUTKUSUNU HACI SABANCI'YA DA AŞILAYAN NAZLI HANIM, SAĞLIKLI TARİFLERİNİ SEVDİKLERİYLE PAYLAŞIYOR.
İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi.
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