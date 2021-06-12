Kayı'nın gelinlik provası!

İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi.

12 Haziran 2021 Cumartesi

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI GELİNLİK PROVASINI YAPTIĞINI BU FOTOĞRAFLA PAYLAŞTI.

GENEL

HACI SABANCI, NAZLI KAYI İLE 25 ARALIK'TA AİLE ARASINDA NİŞANLANMIŞTI.

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

SPOR YAPARAK FORMDA KALAN VE SPOR TUTKUSUNU HACI SABANCI'YA DA AŞILAYAN NAZLI HANIM, SAĞLIKLI TARİFLERİNİ SEVDİKLERİYLE PAYLAŞIYOR.

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

Kayı'nın gelinlik provası!

İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi.

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Kayı'nın gelinlik provası!

İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi.
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